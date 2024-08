Gilmour-Napoli c’è il via libera | il Brighton apre alla cessione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Svolta nell’affare: ilautorizza il centrocampista a volare in Italia. La volontà del giocatore decisiva per sbloccare la trattativa. Ilè a un passo da Billy. Ilha dato il viaal centrocampista scozzese per volare in Italia e finalizzare il trasferimento in azzurro. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, lancia la bomba di mercato: “Billyha ricevuto il viada parte delper volare in Italia. Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billyalnon è mai saltata definitivamente soprattutto grazievolontà del ragazzo.” La trattativa, che sembrava arenata dopo l’infortunio di Matt O’Riley, ha subito una svolta improvvisa. La determinazione dinel vestire la maglia delha fatto la differenza. Il giovane scozzese potrebbe essere l’ultimo colpo del mercato azzurro.