Gf Vip Edoardo Donnamaria pubblica una nuova canzone e fa infuriare i fan di Antonella Fiordelisi | ecco alcuni passaggi del brano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024), noto anche come Drojette, ha recentementeto il suo nuovo singolo “Senza parole”, suscitando accese reazioni tra i fan di. Il, che parla di una relazione finita male, contiene frasi che hanno irritatosostenitori della. In particolare, le parole “è solo colpa tua se la gente ti usa” e “che ho scritto per te pezzi che vorrei scordare perché non ti penso” hanno provocato un’ondata di critiche, con accuse di victim blaming rivolte all’artista. Molti ascoltatori hanno trovato ilorecchiabile, elogiando il lavoro artistico di, ma le fan dinon semessere disposte a perdonare facilmente.