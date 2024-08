Fondazione Anffas | il 31 agosto l’Open Day di Assistenza Specialistica Scolastica

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si terrà sabato 31alle ore 10, presso laSalerno G.Caressa in via del Tonnazzo 83,Day di, una giornata di porte aperte al pubblico, per scoprire il servizio di sostegno educativo destinato ad alunni e studenti con disabilità che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito S5 (Comune di Salerno e Comune di Pellezzano). Il servizio accreditato è finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusionedegli alunni con disabilità frequentanti le scuole dislocate sul territorio cittadino ed è diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme diper facilitare la comunicazione, la socializzazione, l’inserimento e l’inclusione, l’apprendimento e lo sviluppo delle possibili potenzialità individuali.