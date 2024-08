Fermato il presunto assassino di Sharon Verzeni si tratta dell’uomo che scappava in bici dal luogo dell’omicidio | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ad un mese esatto dal delitto, la svolta. Nella notte è statodai carabinieri un italiano di 31 anni gravemente indiziato di essere ildi, la donna di 33 anni uccisa per strada a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Si tratterebbeincletta che quella notte era stato ripreso da una telecamere mentre si allontanava velocemente daldel delitto, in via Castegnate., l’uomo contromano incletta adesso ha un nome: sa qualcosa o è il killer? L’uomo è stato individuato e rintracciato nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 il personale dell’Arma dei Carabinieri, coordinato dalla Procura delle Repubblica di Bergamo.