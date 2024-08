Eurovision 2025 ecco quale città svizzera ospiterà la prossima edizione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024) La 69esimadell’Song Contest verrà ospitata dalla, la nazione che lo scorso maggio ha vinto la competizione canora. Nella splendida cornice dell’Arena di Malmö in Svezia, l’11 maggio il cantante Nemo, rappresentante della, ha trionfato con il brano The Code. Come da regolamento, quindi, sarà la Confederazione il paese cheladella kermesse canora. Un ritorno alle origini, quello che avverrà il prossimo anno, dato che proprio inebbe luogo, nel lontano 1956, la primissimadell’. Poco fa, l’European Broadcasting Union (EBU) e l’emittente organizzatrice SRG SSR hanno annunciatosarà lain cui si svolgerà l’