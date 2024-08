Endless Love raddoppia | la soap di Canale 5 oggi 30 agosto in daytime e in prima serata

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Cambio palinsesto Mediaset che interesserà anche laturca– venerdì 30– la serie TV con Kemal Soydere e Nihan Sezin andrà in onda ine nella fascia serale di5. Si tratterà di un appuntamento extra che di sicuro farà felici i tanti appassionati della, e che arriva in un momento “cruciale” delle vicende dei Soykan.doppio appuntamento, 30Oltre al consueto appuntamento insu5, che ci terrà compagnia dalle 14:10 alle 14:43 circa,tornerà anche in prime time. I due episodi inediti che prenderanno il via 21:30 e proseguiranno fino alle 23:45 segneranno il passaggio ufficiale dallaalla seconda stagione della serie tv turca. Nel primo episodio assisteremo infatti al finaleserie, mentre a seguire vedremo le vicende che daranno il via alla seconda.