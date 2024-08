Concita De Gregorio torna a casa | i ringraziamenti per gli ultimi giorni al Campus Salut Barcelona | Che mese bello è stato infine

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) «É fatta, c’èil permesso dire a. Piano piano. Oggi persino una passeggiata fino al mare per il gelato italiano, buonissimo. () Le vele nere in mare dell’America’s cup () Questo é dunque un congedo dagli amici che neglisono rientrati e venuti, uno per uno, a domandare come va». Con queste parole la giornalistaDe, che ha passato il suo terzo Ferragosto consecutivo ricoverata in ospedale, dopo aver scoperto nel 2022 un tumore maligno, annuncia il suo rientro a. La giornalista aveva già ringraziato il centro di cure di Barcellona, dove ha trascorso le giornate tra pianoforte e biblioteca con gli altri ricoverati.