Chi è Kimi Antonelli il giovanissimo pilota Mercedes che sostituisce Lewis Hamilton al Gp di Monza ma solo in prova

(Di venerdì 30 agosto 2024) Domenica scorsa a Zandvoort, a casa di Verstappen, ha compiuto 18 anni, ma il regalo vero lo scarterà in Italia. E, per un giovane, farlo ain occasione del Gran Premio d'Italia è il più bello che si possa ricevere. Stiamo parlando di Andrea, che debutterà ufficialmente al volante dellain occasione delle prime prove libere sul circuito brianzolo, il massimo per chi sogna la Formula 1. E peril sogno è davvero a un passo, perché se per ora dovrà accontentarsi di qualche giro nella FP1 al posto di, dal prossimo anno potrebbe toccare ufficialmente a lui sostituire il campione inglese, che andrà in Ferrari, al volante della monoposto anglo-tedesca. Un debutto, quello sulla, atteso da tutti, e che è stato rimandato proprio in attesa della maggiore età.