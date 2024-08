Calciomercato com – Roma Djalò è in città Ma serve un altro difensore | sondaggio per Hummels due alternative|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-30 12:30:00 Fermi tutti! Dopo il mancato trasferimento di Kevin Danso e la partenza di Marash Kumbulla, laè alla ricerca di due nuovi difensori, da portare a Trigoria in un’ultima complicata giornata di mercato. L’austriaco non ha superato l’idoneità, con i giallorossi che avevano chiuso l’accordo con il Lens per 25 milioni di euro ma che ora devono rituffarsi nelle trattative. DJALO’ IN STANDBY – Per questo il club giallorosso aveva praticamente chiuso per Tiagodella Juventus: un milione di euro per il prestito e 9 per il diritto di riscatto, con giallorossi e bianconeri che avevano già parlato nelle settimane scorse e la Juve aveva aperto al prestito.