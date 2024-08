Borsa | Milano con l' Europa in attesa dell' inflazione zona euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladiconferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib saleo 0,6% ed è il migliore con il listino di Madrid. Seguono Londra e Parigi in crescitao 0,4%, con Francoforte piatta e Amsterdam limatao 0,1%. Gli operatori attendono chiaramente il dato in mattinatadi agosto, sul quale potranno svilupparsi le sceltea Bce per il prossimo taglio dei tassi. Calmi lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 138 punti base, con l'piatto nei confronti del dollaro a quota 1,108. In questo quadro in Piazza Affari, tra i titoli principali, bene Bper e la Popolare di Sondrio, in aumento di oltre due punti percentuali, con Mps che sale'1,8%. In rialzo in linea con il listino Tim, limatao 0,4% Amplifon.