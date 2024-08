Aspettando Napoli-Parma con il doppio ex Enzo Gambaro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilex diè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “La sfida colnon è semplice, quella emiliana è una squadra plasmata al meglio dal mio compagno alPecchia. Si tratta di una squadra pericolosa perchè in una sola gara sanno giocare più partite al livello tattico, e il Milan ne sa qualcosa. Ovvio che ilha una squadra più forte dei ducali. Certo, alle prime difficoltà gli azzurri a Verona hanno mostrato di avere ancora scorie del terribile anno appena finito”. Il, non giocando le coppe in questa stagione “Penso, tuttavia, che ilpossa fare bene in questa stagione non giocando le coppe, avendo 8 gare in meno rispetto alle big che giocano in Champions.