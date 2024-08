Arrivano in tre Nuovi medici per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Da lunedì saranno inseriti nell’ambito di scelta del Comune di Desio tre“di assistenza primaria del ruolo unico a ciclo di scelta“, ossiadina generale, a tempo indeterminato. Per procedere alla scelta del nuovo medico di famiglia gli assistiti potranno utilizzare vari metodi, specificati sul sito internet del Comune, sia online che telefonicamente o recandosi nelle farmacie del territorio, abilitate al servizio di scelta e revoca, presenti nell’ambito. Gli orari di accesso agli ambulatori deisaranno disponibili sul sito di Asst Brianza. Va così a sanarsi, almeno in gran parte, una criticità che negli ultimi mesi aveva provocato non pochi disagi, suscitando altrettante lamentele tra i cittadini e polemiche a livello politico.