Andrea Bocelli insieme a Karol G in Vivo por Ella

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) –torna oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali con “per”, nuova versione in spagnolo di uno dei suoi brani più amati, che vede la partecipazione straordinaria diG, superstar colombiana, due volte vincitrice del Latin Grammy e artista di musica latina più ascoltata in streaming su Spotify degli ultimi 4 anni consecutivi. Il brano, prodotto da David Foster e Zedd (fenomeno dmusica globale, già a lavoro con Ariana Grande e Justin Bieber, tra gli altri, e vincitore di un Grammy Award), è tratto dal nuovo album di, “Duets”, in uscita il 25 ottobre per Decca Records / Sugar Music, celebrazione del suo trentesimo anniversario di carriera. Pubblicato nel 1995, all’interno del disco “”, “Per Lei” catapultò il tenore al successo in numerosi paesi del Mondo.