9 minuti con l’Arcivescovo – 17 conversazione | la nuova video-intervista mensile a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ritorna, dopo la pausa estiva, oggi, 30 agosto 2024, l’appuntamento con “9”, ladell’ultimo venerdì del mese aldi Salerno-Campagna-Acerno, S.E., in particolare, ha annunciato alcune delle iniziative più rilevanti nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono di Salerno, per poi soffermarsi sull’imminente ingresso di nuovi parroci nel mese di settembre e puntare, a seguire, l’attenzione sull’Anno Giubilare Nicoliano e sui solenni festeggiamenti del Patrono della città di Montoro, nell’ambito dei quali, il 7 settembre è in programma la visita del cardinal Prevost, Prefetto del Dicastero dei Vescovi.