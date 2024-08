Weber | Meloni isolata in Europa per colpa di Salvini Scholz e Macron hanno fatto pressioni… Le rivelazioni del presidente del Ppe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Manfred, leader del più importante raggruppamento europeo, ha incontrato la premier italiana Giorgia. Al mattino ha incontrato Raffaele Fitto, l’uomo scelto dal governo per il ruolo di commissario europeo per rappresentare l’Italia, a pranzo Giorgia. Ildel Ppe, che non è in buoni rapporti con ladella Commissione Ursula von der Leyen, avrebbe espresso a porte chiude alcuni concetti riportati da Repubblica: “in questo momento è. Lo è perchéchiesto a von der Leyen di non andare oltre il perimetro di Ppe, socialisti e liberali. Lepressione affinché non parlasse con la premier italiana, tenendo dunque fuori i Conservatori”. Ecco spiegato come si è arrivati al bis di von der Leyen.