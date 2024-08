UFFICIALE – Lukaku torna avversario dell’Inter | firma col Napoli!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)ora è anche ufficialmente un nuovo giocatore del. Dopo le visite mediche svolte ieri, a seguito del suo arrivo a Ciampino, l’ex attaccanteritrova Conte con cui aveva condiviso la prima esperienza in nerazzurro dal 2019 al 2021. IL COMUNICATO – “La SSCufficializza l’acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romeludal Chelsea. Antonio Conte è l’allenatore con cui Romeluha segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei: 47 reti in 72 presenze, in media una marcatura ogni 125 minuti giocati.