Terminator Zero la recensione | che succede se una saga cult americana diventa un anime?

(Di giovedì 29 agosto 2024) La serie spin-off ditrova nuova vita grazie all'animazione giapponese. Otto episodi crudi e fedeli che provano a raccontare ildal contesto nipponico. In streaming su Netflix. Sta accadendo sempre più spesso che franchise celebri che vivono su molteplici medium trovino più fortuna e nuova linfa vitale nell'animazione piuttosto che negli originali live action, soprattutto su Netflix. Non solo The Witcher con Nightmare of the Wolf o ancora Jurassic World con Nuove Avventure e Teoria del Caos, Scott Pilgrim vs The World con Scott Pilgrim Takes Off, i videogiochi League of Legends con Arcane e Castlevania con la serie omonima, ma ora anchesi aggiunge alla lista con. Un titolo che, proprio come Lupin, prova a tornare in modo nuovo alle origini del