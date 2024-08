Sigourney Weaver Leone d’oro alla carriera | Perché dovrei fermarmi devo girare ancora due Avatar!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tra passato e futuro,si racconta ai giornalisti dell'ottantunesima edizione della Mostra del cinema di Venezia dove, durante la cerimonia di apertura, è stata insignita deld'oro. Che lotti contro mostri alieni o si impegni nella salvaguardia di una specie in pericolo,è da sempre non solo un'icona del cinema ma dei nostri cuori. Con le donne da lei interpretate ha ispirato generazioni contribuendo a scardinare quell'idea che relegava a ruoli femminili il solo compito di compiacere lo sguardo dello spettatore maschile. La sua Ellen Ripley, ha sovvertito molti cliché dell'horror restituendo allo schermo la storia di una donna capace e sottovalutata, un'individuo reale pur nell'irreale. In Gorilla nella nebbia raccontava invece la storia della ricercatrice Dian Fossey, in prima linea nella salvaguardia dei Gorilla,