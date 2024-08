Se devo dire qualcosa a qualcuno lo faccio così | Sinner parole pesantissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un primo set da incubo, poi dal break dell'1-1 nel secondo set Jannikè diventato letale e ha battuto il rivale Mackenzie McDonald in quattro set nel match di esordio degli US Open, ultimo Slam di stagione. Per l'altoatesino “vincere un match come questo era molto delicato, a prescindere dalle condizioni fisiche e mentali — le sue— sono contento del modo in cui ho terminato l'incontro anche se ovviamente giovedì voglio cominciare a colpire meglio la palla fin dai primi scambi”. Dopo il caso doping e le critiche per la tonsillite che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi, per“ci sono cose molto più gravi e molto più serie di quelle che ho passato io nel corso degli ultimi mesi — le sue— In generale ho sempre cercato di rimanere positivo e ottimista, anche se in questo caso non è stato facile.