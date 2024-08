San Martino in Rio ai domiciliari per furti e ricettazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sanin Rio (Reggio Emilia), 29 agosto 2024 - Solo qualche giorno fa il fratello di 33 anni era stato arrestato su ordine di carcerazione. E lo stesso provvedimento è stato eseguito ora nei confronti del fratello trentenne, abitante a Sanin Rio, finito ai. I due uomini erano stati fermati dai carabinieri una decina d’anni fa, scoprendo che usavano la loro carrozzeria come nascondiglio per veicoli rubati. Si trattava diavvenuti tra la Bassa Reggiana e la vicina provincia modenese, interessando automobili, motorini, muletti, gomme, elettrodomestici, attrezzi da lavoro per officine e per l’agricoltura e apparecchi meccanici. A una concessionaria di Campagnola vennero rubati un’Audi, una Bmw, pneumatici, computer e altro materiale per un bottino di oltre 50 mila euro.