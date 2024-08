Quando la moda sconfigge la guerra | il ritorno dell’Ukrainian Fashion Week

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 29 agosto 2024) Life&People.it La strenua resistenza Ucraina prosegue senza sosta su più fronti: uno di questi, sorprendentemente, è quello della. Lo stile inteso come resilienza e sopravvivenza, paradigma fondamentale di una civiltà moderna e pacifica che ripudia lama che è costretta a combattere per garantire il proprio futuro. Ecco che in un contesto in cui prendersi cura del proprio look è decisamente un lusso proibito e inaccessibile, ildella Ukrainianvuole simboleggiare un tentativo di reagire pacificamente ad un contesto geopolitico che non prevede più la normalità, ma solo insulse, sanguinarie, schifose logiche di potere.