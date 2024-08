Musetti miracolo contro Kecmanovic | il punto e l' urlo vengono giù gli Us Open | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo il bronzo olimpico a Parigi, Lorenzoinizia alla grandissima anche gli Us. Incredibile la battaglia conal terzo turno di Flushing Meadows, terminata al quinto set dopo mille emozioni. Il punteggio, 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5, addirittura non esprime al meglio il sali-scendi tecnico ed emotivo del match. Lo fanno, meglio, gli ultimi secondi dell'in: un ace fulminante per l'italiano, che aveva annullato in precedenza due palle match all'avversario, quindi la gioia incontenibile e l'a tutta gola, con i muscoli mostrati al pubblico in stile Balotelli a Euro 2012, dopo la doppietta alla Germania. E dagli spalti si alza il coro "Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo!". Ora il toscano affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.