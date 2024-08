LIVE Cobolli-Bergs 4-6 6-3 7-5 4-2 US Open 2024 in DIRETTA | break del romano a inizio 4 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Servizio e attacco di dritto! 40-30 Seconda molto profonda che dà il punto! 30-30 Prima vincente! 15-30 Non risponde sulla seconda il belga. 0-30 Palla corta a segno di. 0-15 Sbaglia di rovescio. 40-0 Prima vincente. 30-0 Ace. 15-0 Prima vincente. 3-1 Prima vincente in kick! A-40 In rete il dritto di. 40-40 Clamoroso errore di volo di. Era 3-1, siamo pari. 40-30 Flash in risposta, come fosse Marta Navarria, di dritto di. 40-15 Prima vincente! 30-15 Molto bene l’azzurro con il serve&volley! 15-15 Con il dritto l’azzurro! 0-15 Stecca di rovescio. 2-1 Torna a vincere un game il belga. 40-15 Prima vincente. 30-15 Molto benecon il rovescio lungoriga ma rovina tutto con lo smash a rimbalzo in rete. 15-15 Ace. 0-15 Lungo il rovescio del belga.