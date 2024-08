LIVE Berrettini-Fritz 3-6 4-4 US Open 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC 40-40 Gran risposta di rovescio di. A-40 Ace!!! 40-40 Muove con il drittoe ottiene il punto. 40-30 Non risponde sul kick l’americano con il rovescio. 30-30 Sulla riga il dritto di. 30-15 Servizio e dritto!! 15-15 Seconda vincente di. 0-15 Altra risposta nei piedi dell’americano. 4-4 A quindici. 40-15 Largo il dritto dell’USA. 40-0 Altravincente. 30-0vincente. 15-0 Sotterra la risposta di dritto. 4-3 Seconda in kick che dà il punto a! A-40 Botta alla “T”! 40-40 Chapeau, smorzata toccata bene dopo aver picchiato duro con il dritto. 40-30 Esplode l’inside in!! 30-30 Clamoroso lungolinea di rovescio di. 30-15 Ace (3°).