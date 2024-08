LIVE Berrettini-Fritz 3-6 2-1 US Open 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC 2-1 A zero il romano! 40-0 Altra rasoiata di! 30-0 Vincente la botta a uscire. 15-0 Servizio vincente di. 1-1 Servizio e dritto. 40-15 Gran risposta di, ottimo approccio slice, favoloso passante in cross di dritto dell’americano. 30-15 Brutta volèe di dritto di. 15-15vincente. 0-15 Doppio fallo (1°). 1-0 Favolosa coppia di slice del. Ottimo game! 40-30 Super rasoiata di! Poco può con il rovescio sotto terra. 30-30 Sassata e dritto a segno! 15-30 Doppio fallo (1°). 15-15 In rete il dritto difensivo del. 15-0 Ace (2°)!6-3! Un break a regalare la partenza che sperava all’americano.orae deve assolutamente sfruttare questo particolare.