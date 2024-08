Khaby Lame e lacittadinanza | Mi sono sempre sentito italiano Non sono gli altri che devono dirti chi sei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arrivato in Italia quando aveva un anno ma si è «». Eppure la cittadinanza italiana per il tiktoker con più follower al mondo,, 24 anni, è arrivata solo dopo la maggiore età: il 17 agosto 2022. Così anche la star dei social alla Stampa dice la sua sul dibattito sullo Ius scholae tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario della Lega Matteo Salvini: «Molti meritano la cittadinanza come e più di me. Semplicemente non hanno avuto la possibilità che ho avuto io, così stanno ancora aspettando. Ioun ragazzo fortunato, lo so». «Se cresci in un posto sei di quel posto» Orastudia a Hollywood, sta imparando l’inglese, un consiglio che gli ha dato il noto attore Robert Redford. Ed è essenziale per la carriera da attore che vuole intraprendere.