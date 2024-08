James Gunn e Lupita Nyong’o rendono omaggio alla star Chadwick Boseman nel quarto anniversario della sua morte

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024)nelsuaCome Black Panther del Marvel Cinematic Universe,è diventato un’icona. Ha recitato per la prima volta in Captain America: Civil War, e successivamente è apparso in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tragicamente, l’attore, noto anche per il suo lavoro in film come Da 5 Bloods, 21 Bridges e Ma Rainey’s Black Bottom, è morto nel 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua malattia è rimasta privata finosua, avvenuta nell’agosto dello stesso anno, e la notiziasua scomparsa ha provocato un’onda d’urto non solo a Hollywood ma in tutto iil mondo.