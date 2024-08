Incendio alla Muratella il fumo e i Canadair bloccano l’aeroporto di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Undi grandi dimensioni sta colpendo terreni privati in via di Monte Carnevale, nella zona di Pantano di Grano (). Le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenute rapidamente, supportate dai mezzi aerei del Centro Operativo Aereo Unificato (Dipartimento della Protezione Civile), dalle pattuglie della Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile e del Servizio Giardini di Roma Capitale. A causa dei venti che soffiano verso est, ilè visibile in gran parte della città., caos alPiste bloccate aldi, i rifornimenti degli aerei sono interrotti. Attualmente, è operativa solo quella di Maccarese. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.