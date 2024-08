Il Dottor Destino di Robert Downey Jr | 8 cose che vogliamo vedere per il suo personaggio!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024) All’inizio dell’estate il Marvel Cinematic Universe ha subito una forte scossa con la conferma cheJr. interpreterà Victor Von Doom /nel franchise. Non solo è scioccante che l’ex attore di Tony Stark / Iron Man stia tornando alla saga in un modo nuovo, ma ora sappiamo che sarà protagonista di due nuovi film sugli Avengers diretti da Joe e Anthony Russo – Avengers: Doomsday in uscita nel 2026 e Avengers: Secret Wars del 2027. Siamo ancora lontani dalle riprese di entrambi i film, quindi a questo punto non si può sapere cosa ci sarà in serbo per il debutto dinel MCU nei panni del. Ma data la prolifica storia dinei fumetti, ci sono alcuni elementi interessanti che possono – e devono – essere presi in considerazione in questa interpretazione.