Ha confessato Sharon Verzeni i carabinieri lo hanno incastrato e non ha retto

(Di giovedì 29 agosto 2024) È passato quasi un mese dall'omicidio di, la 33enne uccisa alla mezzanotte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, piccolo comune in provincia di Bergamo. La donna esce di casa per una passeggiata: "consigliata dal dietologo", spiegheranno poi i familiari, e procede in via Casolini, via dei Vignali, via Olimpo, via Roma, piazza VII Martiri e, alla fine, imbocca via Castegnate. Qui, arrivata all'altezza del civico 32, a circa 650 metri da casa,viene accoltellata da qualcuno che al momento è ancora sconosciuto e fa in tempo a comporre il 112 e dire: "Mi ha accoltellata". Sono quattro le coltellate che la raggiungono – dall'autopsia risulteranno colpi dati da una 'lama importante' – e per lei non c'è scampo. Inutile l'intervento dei soccorritori e la corsa verso l'ospedale Papa Giovanni XXIII.