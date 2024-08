Fruitleather Rotterdam costruisce l’economia circolare dal mango alla pelle

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto positivi possano essere, sono perle false se non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». La famosissima esortazione all’azione attribuita a Moh?nd?s Karamchand G?ndh?, che descrive con forza la distanza tra consapevolezza e azione, potrebbe sintetizzare il percorso che ha portato i giovani designer Koen Meerkerk (29 anni) e Hugo de Boon (30), laureati all’accademia Willem de Kooning di, a sviluppare il progetto. Un percorso visionario, che in pochi anni li ha portati a confrontarsi con i nodi critici dello spreco di cibo (nello specifico di frutta) lungo tutta la filiera, dell’impatto tutt’altro che irrilevante della produzione e lavorazione della, dello sviluppo di moda e design sostenibili.