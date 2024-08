Consumo di suolo Ingegneri Firenze | Ogni anno in Toscana via l’equivalente di 500 campi da calcio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – "Insi consumano tra i 200 e i 300 ettari di, equivalenti a ben 500da. Ma ilè una risorsa non rinnovabile che impiega secoli per formarsi; una volta coperto, scompare in modo irreversibile. Per invertire la rotta è necessario investire sul recupero di aree abbandonate e progetti di rigenerazione urbana”. A lanciare l’allarme è Stefano Corsi, coordinatore della commissione ambiente ed energia dell’Ordine deglidi. “In provincia di– prosegue Corsi – vengono consumati annualmente tra i 40 e 50 ettari, e 3-4 ettari in mediasolo nel territorio comunale di. I dati regionali e fiorentini sono leggermente migliori, ma sostanzialmente in linea con quelli nazionali. Purtroppo le norme regionali e comunali non bastano a risolvere il problema”.