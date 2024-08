Casa prima vista | ecco perché conquista e fa impazzire tutti in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“”) Il boom di turisti stranieri arrivati quest'estate in Italia - si paria di un incremento sdel 4% - si sta ripercuotendo anche sul mercato del Real Estate. Trend dovuto anche alla forte esposizione dell'Italia sui media internazionali: da una parte quei personaggi che hanno già compratoda noi come George Clooney, Ed Sheeran, Maryl Streep o Elton John, dall'altra una sempre più massiccia presenza di magnati come Mark Zuckerberg tira la volata al nostro Made in. È da questo filone dorato cheattinge a piene mani, capitalizzando in termini di share. La puntata del insolito reality, nella fascia preserale martedì su Real Time, ha raggiunto il 3.5% di share e ha superato i 500mila spettatori.