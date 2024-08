Calciomercato Milan Divock Origi non trova una sistemazione | spazio nella squadra di Daniele Bonera? La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 agosto 2024)nonostante il free transfer è ancora senzaconBonera? La situazione, o meglio una vera e propria zavorra per quanto riguarda le casse del club di via Aldo Rossi. L’attaccante belga non riesce are unae con ilormai agli sgoccioli, in casac’è aria di grande preoccupazione. Nonostante, nelle scorse settimane, i dirigenti rossoneri sembravano averto una soluzione, aprendo al free transfer (cessione gratuita), la situazione non si sblocca. Ci sono state alcune proposte arrivate dalla Turchia, manon ha voluto approfondirle e adesso, in accordo con il Diavolo, si sta ancora allenando da solo da separato in casa.