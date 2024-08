Ascolti TV | Mercoledì 28 Agosto 2024 A un passo dalla verità 15 6% batte Circo Max 13 6%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nella serata di ieri,28, su Rai1 A unha interessato 2.226.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5Max – Una Notte di Hit ha conquistato 1.676.000 spettatori con uno share del 13.6% (Il Backstage delMax a 854.000 e il 13.5%). Su Rai2 la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi, in onda dalle 19:59 alle 23:41, intrattiene 1.084.000 spettatori pari al 7.6%. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 960.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 NewsRoom segna 432.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 756.000 spettatori (6.5%). Su La7 La7 Doc – L’Incendio del Reichstag raggiunge 366.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Cic to Cic ottiene 306.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 244.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Pitch Black fa sintonizzare 305.000 spettatori (2.1%).