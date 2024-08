Alla conquista dei passi in bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) La salita sul mitico Mortirolo darà il via alle ultime ascese senza motori dell’edizione 2024 della Enjoy Stelvio Valtellina! È ormai al rush finale la kermesse, unica nel suo genere, che prevede, in determinate giornate d’estate, la chiusura ai mezzi motorizzati, auto, camion e moto, di alcuni deialpini presenti in provincia di Sondrio per permettere a ciclisti e agli escursionisti di godersi un’ascesa senza alcuna preoccupazione. Un’iniziativa che, lanciata alcune stagioni fa, ha riscosso grande successo nel popolo dei cicloamatori, sempre pronti ad "invadere" pacificamente queste salite che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e mondiale. Il ricco programma di questa ultima fase prevede per la giornata odierna la chiusura del passo del Mortirolo dalle 9 alle 13 da Sernio, paesino sopra Tirano, finocima del passo.