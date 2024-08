VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo dell’undicesima tappa | Dunbar si prende il successo Roglic recupera su O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prima vittoria in un grande giro per Eddie. L’alfiere della Jayco-AlUla si intasca l’undicesima frazione dellacon partenza ed arrivo a Padrón, entrando nella consistente fuga di giornata e bruciando tutti sul rettilineo finale. Dopo tanti tentativi, è un gruppo di una quarantina di uomini are il largo sulle varie salitelle di giornata. I numerosi tentativi di scappare verso il traguardo vengono tamponati, prima quello di Xandro Meurisse e poi quello di Carlos Verona, Max Poole e Urko Berrade ripresi poco prima dell’ultimo chilometro. Poi, durante la fase di studio, èa cogliere l’attimo giusto per andare a vincere.