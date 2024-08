Un giorno ai “Rencontres” della fotografia di Arles

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Se lafosse un mondo a sé, il Festival diavrebbe la stessa importanza delle Olimpiadi, imprescindibili. Ho scritto Festival? Pardon, volevo dire Rencontres, tanto più ora cheè diventata très chic. E pensare che nei primi anni del nuovo millennio, passando da una mostra all’altra, non si contavano i cartelli “vendesi” e “affittasi”; la città aveva quel sapore polveroso e gitano delle sue magnifiche periferie e nei bar un po’ scalcagnati delle piazze intorno all’arena romana il mondo delle corse camarghesi festeggiava a pastis. Ah, le corse camarghesi! Quelle corride di antica tradizione dove il toro in realtà spesso è un bue castrato e il torero, detto raseteur, è un cavaliere senza spada tutto vestito di bianco che corre nell’arena per strappare la coccarda dalle corna dell’animale.