Tragedia in Indonesia 33enne di Pradalunga annega mentre fa snorkeling

(Di mercoledì 28 agosto 2024). Dramma in: unbergamasco, Matteo Bergamelli, è morto domenica 25 agostofacevaalle isole Gili. Ancora frammentarie le informazioni riguardo l’accaduto: le autorità locali hanno disposto l’autopsia per capire se si sia trattato di un malore o di un problema al boccaglio utilizzato per osservare sott’acqua la barriera corallina. Inutili gli immediati soccorsi portati dagli altri partecipanti dell’uscita in barca alla quale il giovane stava partecipando. Matteo Bergamelli lavorava da anni come panettiere all’Esselunga di Nembro. Da sempre viveva acon i genitori e il fratello: proprio dopo il ritorno dalla vacanza si sarebbe trasferito a Bergamo, nel quartiere di Borgo Palazzo.