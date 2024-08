Telegram mandato d' arresto in Francia anche per il fratello di Durov

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le autorità francesi hanno disposto und'non solo per il Ceo di, Pavel, maper ile co-fondatore dell'app, Nikolai. A rivelarlo, un documento amministrativo visionato in esclusiva da Politico, che dimostra come l'indagine susia ampia e abbia avuto inizio mesi prima di quanto si sapesse. Il caso ruota attorno al rifiuto dell'app di messaggistica di collaborare a un'inchiesta della polizia francese su abusi sessuali su minori. Secondo il sito di notizie specializzato, i mandati per Pavel e suoNikolai risalgono al 25 marzo per reati tra cui "complicità nel possesso, distribuzione, offerta o messa a disposizione di immagini pedopornografiche in un gruppo organizzato".