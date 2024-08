Roma tra De Rossi e Cristante rissa negli spogliatoi | Ha fatto il suo nome poi il caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mezzo terremoto nelloo della. Come riferito da Aurelio Capaldi, giornalista Rai che annuncia aggiornamenti nei successivi tg, si sarebbe registrato uno scontro a muso duro tra il mister Daniele Dee il centrocampista azzurro Bryan. All'indomani dell'inatteso ko dell'Olimpico contro l'Empoli, un 1-2 che ha evidenziato problemi in fase offensiva anche con la permanenza di Dybala e qualche defaillance anche nel reparto arretrato, a Trigoria non sembra respirarsi una bella aria. "Troppa tensione in casa- scrive su X Capaldi -. Lite tra De, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso".