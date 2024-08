Restauro | nuova luce a Villa Campolieto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unastagione di rinascita culturale per, dimora del ‘700 e sede della Fondazione Ente Ville Vesuviane a Ercolano (NAPOLI). Dopo la prima tappa del progetto Green Craft, finalizzato a potenziare e promuovere l’approccio ‘verde’ nella filiera dell’artigianato artistico, le Passeggiate Leopardiane, i numeri da record al Festival delle Ville Vesuviane, la dimora settecentesca rifà il look alle aree dismesse. La Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha stanziato 400mila euro per un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale della Fondazione, condiviso con la Soprintendenza dell’area metropolitana di NAPOLI, su alcune aree lasciate fuori da precedenti restauri e poco utilizzate.