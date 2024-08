Pnrr | interrogazione del Pd sui ritardi delle anticipazioni dei fondi ai Comuni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Dopo la lettera dell'Anci, i senatori dem Antonio Misiani e Alessandro Alfieri, rispettivamente responsabile economico e responsabile Riforme edel Pd hanno presentato unaal governo in cui chiedono - tra le altre cose - ai ministri Fitto e Giorgetti "quali iniziative intendano assumere al fine di accelerare il processo di 'validazione della spesa' e trasferire immediatamente le risorse ai" per quanto riguarda idel"anche per le amministrazioni che si trovano in condizioni precarie e di oggettiva crisi finanziaria derivante dal dissesto o pre-dissesto finanziario". "Isono interessati dalle misure contenute all'interno delper circa 40 miliardi di euro nell'ambito di quattro missioni.