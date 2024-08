Pitch black | il film che lanciò Vin Diesel

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Canale 20 ore 21.05 Con Vin, Radha Mitchell e Cole Hauser. Regia di David Twohy. Produzione USA 2000. Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA E' ilcheVine introdusse il personaggio di Reddick che l'attore pelato avrebbe riproposto più volte. Si comincia con un'astronave che atterra, anzi si schianta su un pianeta sconosciuto. Si salvano solo la pilota dell'astronave, un cacciatore di taglie e il suo prigioniero un assassino semicieco.Inizia una strenua lotta per la sopravvivenza perchè il pianeta è popolato da creature mostruose che si muovono di notte e fanno strage. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei migliori fantascientifici di fine secolo. La tensione parte lentamente e cresce inesorabilmente per tutti i 107 minuti. E durante la lotta assistiamo all' inversione dei ruoli.