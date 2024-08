Perché serve un diritto alla disconnessione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con l'entrata in vigore in Australia della legge che sancisce la possibilità per i lavoratori di non rispondere a chiamate, email e altre forme di messaggi fuori dall'orario di ufficio, tornaribalta il. Che già dal nome fa intuire come computer portatili e smartphone siano diventati centrali per il lavoro, grazie anchediffusione di modelli concepiti proprio per lavorare in mobilità. La norma a tutela dei dipendenti si sta diffondendo in sempre più Paesi, poiché l'impennata dello smart working durante la pandemia ha costretto a trovare una soluzione per rimediare a un flusso lavorativo senza soste. Lavorare in casa o in mobilità è comodo, a patto di non travalicare l'accordo stabilito tra datore di lavoro e dipendente.