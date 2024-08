Orsi uccisi tiro con l’arco legale cervi in balìa dei cacciatori | è così che trattiamo gli animali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) di Nadia D’Agaro A pochi giorni dall’anniversario della morte violenta dell’orsa marsicana Amarena, in Abruzzo, avvenuta nei pressi di un pollaio il 31 agosto 23, il bilancio di un ipotetico amante degliche volesse fare il punto della situazione generale sarebbe molto gramo. Uno dei gruppi Facebook che si occupa deglimarsicani invita i suoi seguaci a una settimana di commemorazione, come in precedenza era stato fatto per Juan Carrito, figlio di Amarena, e morto a gennaio del ’23, investito da un’auto. “Orso, orso del mio cuore” canta una canzone su You Tube, scritta da Rinaldo Liberatore e pubblicata sul canale di Abruzzo Forte e Gentile.