Notizie Asvis | Un mondo segnato da violenze la soluzione è nella collaborazione internazionale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Tommaso Tautonico a della Redazione– Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sito. L’Obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide” dell’Agenda Onu 2030 è un crocevia importante per tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ma la strada per costruire società pacifiche, giuste e inclusive è ancora lunga. Lo dichiara il Rapporto “Global Progress Report on SDG 16 Indicators. At the Crossroads: Breakdown or Breakthrough for Peace, Justice and Strong Institutions” pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Unpd), dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) e dall’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), in occasione dell’High Level Political Forum.