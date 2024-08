No queste persone in Nebraska non sono in fila per farsi un test per l’Mpox

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il 20 agosto 2024 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una lungadiin un prato. Secondo l’autore del post, la scena mostrerebbe «enormi file per idel vaiolo delle scimmie a Omaha,». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è stato pubblicato in origine il 17 agosto 2024 su X da un utente, che ha spiegato come lefossero inper ascoltare un comizio elettorale all’Astro Theater a Omaha, nello Stato del, di Tim Walz, governatore del Minnesota e candidato per il Partito Democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti d’America alle elezioni presidenziali del 2024. Quel giorno Walz ha parlato a Omaha durante una visita elettorale in, il suo Stato d’origine.