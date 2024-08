Nicolas Maupas e Valentina Romani sono tornati insieme? Ecco tutta la verità sulla loro storia

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 28 agosto 2024)? A quanto pare, i due attori potrebbero aver avuto un ritorno di fiamma Come sappiamo,siconosciuti sul set di Mare Fuori, la serie evento trasmessa prima in Rai e poi su Netflix. Stando alle foto condivise suiprofili Instagram,e la sua ex fidanzata hanno trascorsole vacanze in Normandia. Lad’amore ha appassionato tutti i fan della fiction, nonostante entrambi abbiano sempre cercato di rimanere il più riservati possibile. Anche in questo caso, infatti, nessuno dei due attori ha parlato apertamente di un ritorno di fiamma, anche se gli indizi sembrano portare ovviamente a delle prove concrete. Sul magazine Chi, comunque, si è parlato della love story fracosa si legge sul magazine: “Ritorno di fiamma a “Mare fuori”.