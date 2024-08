Nancy Dell’Olio ricorda l’amato Eriksson | Scelgo di ricordare i bei momenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024), avvocata di origini pugliesi ed ex compagna del celebre allenatore svedese Sven-Goran, ha vissutodi profonda commozione mentreva il suo ex compagno, scomparso all’età di 76 anni a causa di un cancro terminale al pancreas. Durante un’intervista nel programma britannico “Good Morning Britain“,non è riuscita a trattenere le lacrime, manifestando tutta la sua tristezza per la perdita dell’uomo con cui aveva condiviso una relazione intensa e significativa dal 1998 al 2007. L’ultima conversazione e il dolore del ricordo Durante l’intervista,ha raccontato dell’ultima telefonata avuta con, descrivendo la difficoltà di accettare la gravità della sua malattia.